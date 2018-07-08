Британия не планирует новых санкций против РФ из-за отравления в Эймсбери

Министр МВД заявил, что нужно дать возможность полицейским полноценно расследовать дело

Правительство Великобритании пока не планирует вводить новые санкции против России в связи с последним случаем отравления, произошедшего в городе Эймсбери. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид во время посещения Солсбери и Эймсбери, передает The Guardian.

По словам министра, не следует торопиться с выводами и нужно дать возможность полицейским полноценно расследовать дело.

"Мы знаем, что за мартовским (отравлением - ред.) стоят русские. Мы знаем, что это были варварские и бесчеловечные действия российского государства. Что касается этого конкретного случая, то нам надо получить больше информации и дать полиции время расследовать дело", - добавил Джавид.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия может вести санкции против России после нового отравления в Солсбери.

Как известно, 4 июля 2018 года в Британии два человека отровились неизвестным веществом возле Солсбери.