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Британія не планує нових санкцій проти РФ через отруєння у Еймсбері

НовиниСуспільство    08.07.2018 - 16:15
Фото: Саджид Джавід (flickr.com/Foreign and Commonwealth Office)
Фото: Саджид Джавід (flickr.com/Foreign and Commonwealth Office)

Міністр МВС заявив, що потрібно дати змогу поліцейським повноцінно розслідувати справу

Уряд Великої Британії наразі не планує запроваджувати нові санкції проти Росії у зв'язку з останнім випадком отруєння, що стався у місті Еймсбері. Про це заявив міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід під час відвідання Солсбері та Еймсбері, передає The Guardian.

За словами міністра, не слід квапитися з висновками і потрібно дати змогу поліцейським повноцінно розслідувати справу.

"Ми знаємо, що за березневим (отруєнням - ред.) стоять росіяни. Ми знаємо, що це були варварські й нелюдські дії російської держави. Що стосується цього конкретного випадку, то нам треба здобути більше інформації і дати поліції час розслідувати справу", - додав Джавід. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія може вести санкції проти Росії після нового отруєння біля Солсбері.

Як відомо, 4 липня 2018 року у Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною біля Солсбері.

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Теги публікації: Великобритания, отруєння, Санкції, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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