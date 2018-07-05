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Интервью

Британия может вести санкции против России из-за нового отравления возле Солсбери

НовостиПолитика    05.07.2018 - 17:23
Фото: Саджид Джавид (из открытых источников)
Фото: Саджид Джавид (из открытых источников)

Если причастность РФ к новому отравлению в Эйсмбери будет доказана, может быть вызван посол РФ в Великобритании для разговора

В случае доказательства вины Российской Федерации (РФ) в причастности к новому отравлению возле Солсбери, Великобритания готова ввести санкции против России. Об этом во время выступления в британском парламенте в четверг, 5 июля, заявил глава министерства внутренних дел (МВД) страны Саджид Джавид.

По словам Джавида, санкции могут быть расширены, если будет доказана причастность России к отравлению. Глава МВД подтвердил, что в настоящее время основной гипотезой расследования инцидента в Эймсбери остается связь этого отравления с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

"Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это, то мы, конечно, рассмотрим действия, которые можем предпринять", - сказал Джавид.

Также, если причастность РФ к новому отравлению будет доказана, может быть вызван посол РФ в Великобритании для разговора.

Напомним, о новом инциденте с отравлением возле Солсбери стало известно 4 июля 2018 года. Вскоре стало известно, что пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, отравили нервно-паралитическим  веществом  "Новичок". Тем же, что и было указано в расследовании отравления Скрипаля.

Евросоюз продлил санкции против России В Великобритании собирается комитет по ЧС в связи с отравлением "Новичком"
Теги публикации: Великобритания, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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