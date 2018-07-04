В Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери

Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены в городе Эймсбери без сознания

В Великобритании полиция расследует отравление двух человек в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери, оба пострадавших в критическом состоянии. Об этом говорится в сообщении полиции графства Уилтшир.

Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания.

"Сейчас они оба находятся на лечении в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом. Они пребывают в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Вначале полиция подозревала отравление наркотиками, однако сейчас проводятся специальные экспертизы с целью выяснить, что именно стало источником отравления.

В связи с произошедшим полиция оцепила ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые, предположительно, посещали пострадавшие.

Местных жителей предупредили о возможном повышенном присутствии полицейских на улицах.

Напомним, в полиции Великобритании считают, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день.