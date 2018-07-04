Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 06:58
Иллюстративное фото: отравление в Великобритании (facebook.com theintercept.com)
Иллюстративное фото: отравление в Великобритании (facebook.com theintercept.com)

Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены в городе Эймсбери без сознания

В Великобритании полиция расследует отравление двух человек в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери, оба пострадавших в критическом состоянии. Об этом говорится в сообщении полиции графства Уилтшир.

Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания.

"Сейчас они оба находятся на лечении в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом. Они пребывают в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Вначале полиция подозревала отравление наркотиками, однако сейчас проводятся специальные экспертизы с целью выяснить, что именно стало источником отравления.

В связи с произошедшим полиция оцепила ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые, предположительно, посещали пострадавшие.

Местных жителей предупредили о возможном повышенном присутствии полицейских на улицах.

Напомним, в полиции Великобритании считают, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день.

 

В Солсбери проведут День Вооруженных сил Великобритании в 2019 году из-за отравления Скрипаля Дело Скрипаля: правительство Британии выкупит дом экс-сотрудника ГРУ за 463 тыс. долларов
Теги публикации: Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь