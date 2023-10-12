Британія підтвердила перекидання свого флоту ближче до Ізраїлю

Британія відправить спостережний літак та два кораблі Королівського флоту до східного Середземномор’я, щоб підтримати Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За даними видання,
Зазначимо, що раніше The Times повідомляло, що Велика Британія направить два кораблі ВМС у Східне Середземномор'я.
Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.
У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.
Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.
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