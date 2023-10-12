UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія підтвердила перекидання свого флоту ближче до Ізраїлю

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія відправить спостережний літак та два кораблі Королівського флоту до східного Середземномор’я, щоб підтримати Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними видання, 

Зазначимо, що раніше The Times повідомляло, що Велика Британія направить два кораблі ВМС у Східне Середземномор'я.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяІзраїльСектор Газа