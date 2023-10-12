Британия подтвердила переброску своего флота ближе к Израилю

Британия отправит наблюдательный самолет и два корабля Королевского флота в восточное Средиземноморье, чтобы поддержать Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Напомним, что ранее The Times сообщало, что Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье.
Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.
В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.
О том, что Министр обороны Израиля примет участие во встрече глав Минобороны стран НАТО, стало известно еще несколько дней назад.
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