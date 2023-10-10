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Ізраїль візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, - ЗМІ

Брюссель, Вівторок 10 жовтня 2023 20:38
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Ізраїль візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, - ЗМІ Фото: Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у четвер, 12 жовтня, візьме участь у зустрічі глав міністерств оборони країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За даними видання, неназваний західний чиновник розповів, що Галант візьме участь у форматі відеоконференції.

За словами джерела, раніше планувалося, що на зустрічі у Брюсселі обговорюватимуться лише війна в Україні та місії НАТО в Косово та Іраку, але після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у суботу чиновники окремо вирішили провести засідання за участю Галанта.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, вони масово вбивали та брали в полон як військових, так і мирних жителів.

В одному з населених пунктів Ізраїлю, що знаходиться поряд з сектором Газа, військові виявили тіла близько 40 немовлят та дітей.

За даними ЗМІ, після початку бойових дій Ізраїль запросив військову допомогу США.

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НАТО ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
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