Велика Британія відправить два авіаносці у Середземномор'я для підтримки Ізраїля, - ЗМІ

Велика Британія направить два кораблі ВМС у Східне Середземномор'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на The Times.

За даними ЗМІ, Британія розпочне польоти спостереження над Ізраїлем у знак військової підтримки. The Times повідомила, що в регіон будуть направлені два допоміжні судна Королівського флоту.

Однак, Міністерство оборони Великої Британії не коментувало дане повідомлення.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.

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