ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Велика Британія відправить два авіаносці у Середземномор'я для підтримки Ізраїля, - ЗМІ

Четвер 12 жовтня 2023 21:03
UA EN RU
Велика Британія відправить два авіаносці у Середземномор'я для підтримки Ізраїля, - ЗМІ Ілюстративне фото: Велика Британія відправить два авіаносці у Середземномор'я (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія направить два кораблі ВМС у Східне Середземномор'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на The Times.

За даними ЗМІ, Британія розпочне польоти спостереження над Ізраїлем у знак військової підтримки. The Times повідомила, що в регіон будуть направлені два допоміжні судна Королівського флоту.

Однак, Міністерство оборони Великої Британії не коментувало дане повідомлення.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну