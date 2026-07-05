Британія переймає досвід України для створення підрозділу дронів, - The Telegraph

Навіщо Британії новий підрозділ

За інформацією видання, створення команди передбачене новим планом оборонних інвестицій (DIP), який цього тижня презентував прем'єр-міністр Кір Стармер.

Документ передбачає виділення 5 мільярдів фунтів стерлінгів на розширення використання військових безпілотників та автономного озброєння.

Британський підрозділ частково змодельований за зразком українських Сил безпілотних систем, які діють як окремий рід військ. Проте, на відміну від України, британська команда не буде окремою структурою - до її складу увійде персонал з армії, Королівського флоту, повітряних сил та морської піхоти, а очолить групу старший офіцер.

"Місія підрозділу полягатиме в тому, щоб об’єднати людей, дані та машини для швидкого, масштабного та з меншими витратами вирішення реальних операційних проблем", - зазначено в оборонному плані.

Джерело в оборонному відомстві також підтвердило, що багато рішень у Департаменті оборони Британії приймаються на основі уроків, отриманих саме з боротьби України проти російських окупантів.

Куди спрямують гроші та які дрони отримає армія

Зараз Велика Британія має в арсеналі близько 10 000 безпілотників. Для порівняння, Україна використовує орієнтовно 200 000 дронів на місяць для захисту від російської агресії.

Згідно з інвестиційним планом, кошти розподілять на такі напрямки:

Для авіації - вертолітні сили Apache отримають 24 озброєні безпілотники до 2030 року для спільної роботи з бойовими літаками.

- вертолітні сили Apache отримають 24 озброєні безпілотники до 2030 року для спільної роботи з бойовими літаками. Для піхоти - виділено 50 мільйонів фунтів стерлінгів на нові ударні FPV-дрони та безпілотники-перехоплювачі. Гроші підуть і на наземні роботизовані платформи, які підвозитимуть запаси або воюватимуть на передовій.

- виділено 50 мільйонів фунтів стерлінгів на нові ударні FPV-дрони та безпілотники-перехоплювачі. Гроші підуть і на наземні роботизовані платформи, які підвозитимуть запаси або воюватимуть на передовій. Для флоту - есмінці типу 45, які спишуть у 2030-х роках, замінять дешевшими кораблями, що керуватимуть цілою армадою морських безпілотників.

"Україна продемонструвала швидкість, масштаби та вплив війни за допомогою безпілотників, і цей уряд інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів для прискорення використання автономних систем", - наголосив речник Міністерства оборони Великої Британії.

Він додав, що нова оперативна група розроблятиме засоби далекої розвідки та ударів, що дозволить швидко передавати технології на передову замість того, щоб роками чекати завершення традиційних програм закупівель.