Британия перенимает опыт Украины для создания подразделения дронов, - The Telegraph

В армии Британии создают новую целевую группу, которая будет заниматься ускоренным развертыванием беспилотников в войсках. Главная цель подразделения - быстро и масштабно внедрять автономное оружие для противодействия угрозам со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По информации издания, создание команды предусмотрено новым планом оборонных инвестиций (DIP), который на этой неделе представил премьер-министр Кир Стармер.
Документ предусматривает выделение 5 миллиардов фунтов стерлингов для расширения использования военных беспилотников и автономного вооружения.
Британское подразделение частично смоделировано по образцу украинских Сил беспилотных систем, действующих как отдельный род войск. Однако в отличие от Украины британская команда не будет отдельной структурой - в ее состав войдет персонал из армии, Королевского флота, воздушных сил и морской пехоты, а возглавит группу старший офицер.
"Миссия подразделения состоит в том, чтобы объединить людей, данные и машины для быстрого, масштабного и с меньшими затратами решения реальных операционных проблем", - говорится в оборонном плане.
Источник в оборонном ведомстве также подтвердил, что многие решения в Департаменте обороны Великобритании принимаются на основе уроков, полученных именно по борьбе Украины против российских оккупантов.
Сейчас у Великобритании в арсенале около 10 000 беспилотников. Для сравнения, Украина использует ориентировочно 200 000 дронов в месяц для защиты от российской агрессии.
Согласно инвестиционному плану, средства распределят на следующие направления:
"Украина продемонстрировала скорость, масштабы и влияние войны с помощью беспилотников, и это правительство инвестирует 5 миллиардов фунтов стерлингов для ускорения использования автономных систем", - подчеркнул представитель Министерства обороны Великобритании.
Он добавил, что новая оперативная группа будет разрабатывать средства дальней разведки и ударов, что позволит быстро передавать технологии на передовую вместо того, чтобы годами ждать завершения традиционных программ закупок.
Королевские вооруженные силы приступили к масштабной модернизации оборонного сектора, учитывая вызовы современной войны в Восточной Европе. Особый упор Лондон делает на перевооружении и изменении тактики действий всех родов войск.
Напомним, ранее стало известно, что Великобритания реформирует армию на примере Вооруженных Сил Украины, поскольку страна готовит масштабное переформатирование сухопутных войск на основе реального боевого опыта.
Новая стратегия подразумевает массовое внедрение инновационных беспилотных систем и полный пересмотр устаревших подходов к ведению боевых действий.
Кроме того, обновления коснулись и морского компонента обороны. В частности, британский флот меняет систему защиты на фоне угрозы РФ и полностью пересматривает планы по модернизации Королевского флота.
Вместо дорогостоящего строительства традиционных эсминцев оборонное ведомство решило инвестировать в современные гибридные суда, способные массированно курировать работу автономных дронов.