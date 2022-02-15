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Британия перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна приняла решение перевести часть своих дипломатов из посольства Киева во Львов. При этом Британия сохраняет "присутствие" и в столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в интервью телеканалу Sky News.

"Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать это, но постоянно изучаем ситуацию в Украине", - рассказала Трасс.

Вместе с тем глава МИД призвала граждан Британии немедленно покинуть Украину.

"Граждане Великобритании должны уехать сейчас, пока еще доступны коммерческие маршруты", - резюмировала Трасс.

Напомним, недавно США объявили о временном переносе посольства из Киева во Львов.

Ранее сообщалось, что Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения РФ.

Также Греция призвала своих граждан покинуть Украину.

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КиевЛьвовВеликобританияВторжение России в Украину