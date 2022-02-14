Греция призвала своих граждан покинуть Украину
Министерство иностранных дел Греции обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть территорию Украины. При этом там рекомендуют воздержаться от поездок в нашу страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.
"Министерство иностранных дел не рекомендует всем путешествовать по территории Украины, и одновременно призывает граждан Греции, находящихся в стране, немедленно покинуть страну. Гражданам Греции, которые еще не уехали, также рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве", - говорится в сообщении.
Там также заявили, что штат посольства в Киеве "сокращен до необходимого", но "вместе с тем будет усилен штат генконсульства в Мариуполе".
Напомним, США, Британия, Германия и еще ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения России.
Также стало известно, что израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Украины для возвращения граждан.