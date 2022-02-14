ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Греция призвала своих граждан покинуть Украину

Новина українською →
Греция, Понедельник 14 февраля 2022 14:20
Греция призвала своих граждан покинуть Украину Фото: Греция призвала своих граждан покинуть Украину (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел Греции обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть территорию Украины. При этом там рекомендуют воздержаться от поездок в нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.

"Министерство иностранных дел не рекомендует всем путешествовать по территории Украины, и одновременно призывает граждан Греции, находящихся в стране, немедленно покинуть страну. Гражданам Греции, которые еще не уехали, также рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве", - говорится в сообщении.

Там также заявили, что штат посольства в Киеве "сокращен до необходимого", но "вместе с тем будет усилен штат генконсульства в Мариуполе".

Напомним, США, Британия, Германия и еще ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения России.

Также стало известно, что израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Украины для возвращения граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Вторжение России в Украину
NEWS
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины