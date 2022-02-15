Британія перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що країна прийняла рішення перевести частину своїх дипломатів з посольства Києва до Львова. При цьому Британія зберігає "присутність" і в столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Ми перевели частину наших службовців на захід України, до Львова, але ми зберігаємо присутність у Києві. Ми продовжуватимемо це, але постійно вивчаємо ситуацію в Україні", - розповіла Трасс.

Разом з тим глава МЗС закликала громадян Британії негайно покинути Україну.

"Громадяни Великобританії мають виїхати зараз, поки ще доступні комерційні маршрути", - резюмувала Трасс.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль може перенести посольство з Києва до Львова у разі вторгнення РФ.

Також Греція закликала своїх громадян залишити Україну.