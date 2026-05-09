Британія перекидає на Близький Схід корабель для місії в Ормузькій протоці

Ймовірно, до складу британської пропозиції з виконання оборонної військово-морської місії увійде військово-морський корабель типу 45 HMS Dragon, який здатний знищувати керовані ракети.

Місія покликана убезпечити комерційні судна, які намагатимуться пройти через Ормузьку протоку. Однак старт її реалізації розпочнеться або після досягнення стійкого припинення вогню, або ж укладення мирної угоди.

"Попереднє розміщення корабля HMS Dragon є частиною розумного планування, яке забезпечить готовність Британії, в рамках багатонаціональної коаліції під спільним керівництвом Великої Британії та Франції - до забезпечення безпеки протоки, коли дозволять умови", - сказав представник британського Міноборони.

Цей крок зроблено на тлі того, що Іран розглядає нову пропозицію США про припинення війни, яка триває вже 10 тижнів.

Що ж стосується британського корабля, то він щойно завершив випробування системи озброєння біля берегів Криту і був відправлений для надання допомоги в обороні Кіпру на початку конфлікту.

Зазначимо, що в плануванні британсько-французької військової місії беруть участь понад 40 країн. Чергова зустріч запланована на наступний тиждень. Як очікується, низка країн запропонують свої послуги з розмінування, супроводу та патрулювання повітряного простору.