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Британія передасть Україні гелікоптери Sea King та 10 тисяч артснарядів

Фото: Британія передасть Україні гелікоптери Sea King та 10 тисяч артснарядів (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство оборони Британії ухвалило рішення передати Україні три вертольоти Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.

Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Уоллес, передає РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За інформацією агентства, перший із трьох вертольотів уже прибув до України.

За останні шість тижнів українські екіпажі пройшли навчання у Британії з польотів та обслуговування пошуково-рятувальних вертольотів.

Крім того, за словами Уоллеса, Україна отримає додатково 10 тисяч артилерійських снарядів. Боєкомплект має допомогти ЗСУ захистити нещодавно звільнену територію.

Зазначається, що гелікоптери

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2, дальність пуску яких у два рази більша, ніж у раніше переданих ракет Brimstone першого покоління.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

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ВеликобританіяВійськова допомога