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Британія поставила Україні модернізовані версії ракет Brimstone, - Telegraph

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Лондон, Вівторок 22 листопада 2022 02:38
Британія поставила Україні модернізовані версії ракет Brimstone, - Telegraph Фото: Британія поставила Україні модернізовані версії ракет Brimstone (mbda-systems.com)
Автор: Артур Родивилов

Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2, дальність пуску яких вдвічі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Ракети, оснащені лазерною системою самонаведення, традиційно запускаються ВПС Великобританії з винищувачів Tornado і Typhoon, проте ЗСУ як мобільні пускові установки використовують вантажні машини.

Видання зазначає, що вартість однієї ракети Brimstone 2, яка надійшла на озброєння королівських ВПС у 2016 році, оцінюється приблизно у 207 тисяч доларів.

Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, але запуску з наземних платформ вона дорівнює близько 12 км.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

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