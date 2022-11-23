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Британия передаст Украине вертолеты Sea King и 10 тысяч артснарядов

Фото: Британия передаст Украине вертолеты Sea King и 10 тысяч артснарядов (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство обороны Британии приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По информации агентства, первый из трех вертолетов уже прибыл в Украину.

За последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.

Кроме того, по словам Уоллеса, Украина получит дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Боекомплект должен помочь ВСУ защитить недавно освобожденную территорию.

Отмечается, что вертолеты

Напомним, ранее сообщалось, что Британия поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

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