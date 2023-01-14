Британія передасть Україні ескадрон Challenger 2, перші 4 танки - негайно, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як повідомляється, британський прем'єр погодився відправити в Україну ескадрилью танків. За неофіційною інформацією, до Східної Європи спочатку відправлять чотири танки Challenger 2, а незабаром Британія поставить ще вісім одиниць цієї техніки.

За даними таблоїду The Sun, який посилається на джерело в адміністрації Сунака, прем'єр Британії у суботу проінформує українського лідера Володимира Зеленського про своє рішення поставити важку техніку.

"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Велика Британія повинна виконувати свої зобов'язання перед Україною, і це включає забезпечення тим, що необхідно для самооборони і зміни балансу поля бою", - сказав співрозмовник.