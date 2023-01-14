Британия передаст Украине эскадрон Challenger 2, первые 4 танка - немедленно, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как сообщается, британский премьер согласился отправить в Украину эскадрилью танков. По неофициальной информации, в Восточную Европу изначально отправят четыре танка Challenger 2, а вскоре Британия поставит еще восемь единиц этой техники.

По данным таблоида The Sun, который ссылается на источник в администрации Сунака, премьер Британии в субботу проинформирует украинского лидера Владимира Зеленского о своем решении поставить тяжелую технику.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение тем, что необходимо для самообороны и изменения баланса поля боя", - сказал собеседник.