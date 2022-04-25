Британия передаст Украине бронеавтомобили Stormer
Великобритания планирует направить в Украину небольшое количество бронеавтомобилей Stormer. Они оснащены пусковыми установками для противовоздушных ракет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно британским оценкам, во время войны против Украины погибли около 15 тысяч оккупантов. Также было уничтожено 2 тысячи бронетехники, в том же числе около 530 танков, 60 вертолетов и истребителей.
"Теперь я могу объявить палате представителей, что мы предоставим небольшое количество бронетехники, которая оснащена пусковыми установками для этих противовоздушных ракет", - заявил Уоллес.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Госдеп США согласовал продажу боеприпасов нестандартного российского происхождения на сумму 165 млн долларов Украине.
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