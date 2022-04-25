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Британія передасть Україні бронеавтомобілі Stormer

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Понеділок 25 квітня 2022 18:49
Британія передасть Україні бронеавтомобілі Stormer Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Великобританія планує направити до України невелику кількість бронеавтомобілів Stormer. Вони оснащені пусковими установками для протиповітряних ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з британськими оцінками, під час війни проти України загинули близько 15 тисяч окупантів. Також було знищено 2 тисячі бронетехніки, у тому ж числі близько 530 танків, 60 вертольотів й винищувачів.

"Тепер я можу оголосити палаті представників, що ми надамо невелику кількість бронетехніки, яка оснащена пусковими установками для цих протиповітряних ракет", - заявив Уоллес.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Держдеп США погодив продаж боєприпасів нестандартного російського походження на суму 165 млн доларів Україні.

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