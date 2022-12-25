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Британия передала 15 тысяч зимних комплектов и 900 генераторов, - Генштаб

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Воскресенье 25 декабря 2022 15:56
Британия передала 15 тысяч зимних комплектов и 900 генераторов, - Генштаб Фото: Британия отправила ВСУ 15 тысяч зимних комплектов и 900 генераторов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия отправила в Украину более 15 тысяч зимних наборов обмундирования, а также около 900 генераторов и передала их украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила Вооруженным силам Украины около 15 тысяч наборов комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, тяжелые спальные мешки и утепленные палатки. Мы ожидаем, что в Рождество будет доставлено еще 10 тысяч комплектов для холодной погоды", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Напомним, ранее Британия выделила новый пакет помощи Украине, в который вошли зенитные установки и средства борьбы с дронами.

Кроме того, министр обороны Бен Уоллес не исключает возможность передачи авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Также недавно британский премьер Риши Сунак попросил правительство дать оценку ходу войны в Украине, что может повлиять на поставки вооружений.

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