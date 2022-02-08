Британия может отправить истребители и корабли в Юго-Восточную Европу, - Джонсон

Такие шаги связаны с возможны вторжением России в Украину.

"Соединенное Королевство готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии. Мы также увеличим наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил - объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран. Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу", - пишет Джонсон.

Джонсон уверен, что твердая и основанная на принципах дипломатия может предотвратить эскалацию вокруг Украины.

"Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в уставе ООН и бесчисленных иных юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна обладает правом выбирать свою суверенную судьбу", - написал Джонсон.

Условием для успешного диалога он назвал деэскалацию со стороны России.