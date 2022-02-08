Британія може відправити винищувачі і кораблі в Південно-Східну Європу, - Джонсон

Такі кроки пов'язані з можливим вторгненням Росії в Україну.

"Сполучене Королівство готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії. Ми також збільшимо наш внесок у здійснення навчань Об'єднаних експедиційних сил - об'єднання під командуванням Великобританії, в яке входять підрозділи з десяти скандинавських і північноєвропейських країн. Ми розглядаємо можливість залучити винищувачі Typhoon Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС, щоб захистити Південно-Східну Європу", - пише Джонсон.

Джонсон упевнений, що тверда і заснована на принципах дипломатія може запобігти ескалації навколо України.

"Я все ще вірю в те, що принципова і тверда дипломатія можуть запобігти цій кризі. Наша глибоко вкорінена віра, закріплена в статуті ООН і незліченних інших юридично зобов'язуючих документах, підписаних Росією, полягає в тому, що будь-яка країна має право вибирати свою суверенну долю", - написав Джонсон.

Умовою для успішного діалогу він назвав деескалацію з боку Росії.