Британия отменит часть торговых санкций для Украины и России

Великобритания пересмотрела действующий в Евросоюзе список антидемпинговых и антисубсидирующих торговых ограничений и отменила некоторые из них. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт правительства.

После окончательного выхода Британии из ЕС часть санкций будет отменена. Антидемпинговые пошлины снимут с украинских бесшовных труб из железа и стали. При этом сохранятся пошлины на прокат горячекатаный.

Для товаров из России ограничения планируют снять, в том числе, на алюминиевую фольгу, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводную арматуру из железа и стали, мочевину и нитрат аммония.

Ранее сообщалось, что Британия смягчила санкции против России. Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями против России.

Напомним, США обдумывают санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке. По данным издания Bloomberg, санкции в отношении "Роснефти" могут повысить цены на нефть.