Британия смягчила санкции против России

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Эти правки позволят осуществлять некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса

Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями против России. Соответствующий документ размещен в законодательной базе страны.

Как сообщается, эти правки позволят осуществлять некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса "ЭкзоМарс-2020". Поправки внесены в раздел "Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза".

В изначальной версии закона в данном разделе говорилось, что лицо, которое осуществляет деятельность по поставке в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива), предназначенных для использования в определенных пусковых установках, совершает преступление.

Поправки разрешают импорт в Россию "определенных веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020".

Как отмечается, поставки могут быть осуществлены только при условии предварительного согласования в соответствии со статьей об антироссийских санкциях.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против России по делу Скрипалей.

Ранее также сообщалось, что британская полиция изучает роль президента РФ Владимира Путина в химической атаке в Солсбери.