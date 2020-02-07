ru
ua

Британія скасує частину торговельних санкцій для України і Росії

Новини » Політика   

Великобританія переглянула діє в ЄС список антидемпінгових і антисубсидируючих торгових обмежень

Великобританія переглянула список антидемпінгових і антисубсидируючих торговельних обмежень, які діють в Євросоюзі, та скасувала деякі з них. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт уряду.

Після остаточного виходу Британії з ЄС частина санкцій буде скасована. Антидемпінгові мита знімуть з українських безшовних труб із заліза і сталі. При цьому збережуться мита на прокат гарячекатаний.

Для товарів з Росії планують зняти обмеження, в тому числі, на алюмінієву фольгу, труби і труби безшовні з заліза або сталі, трубопровідну арматуру з заліза і сталі, сечовину та нітрат амонію.

Раніше повідомлялося, що Британія пом'якшила санкції проти Росії. Великобританія внесла поправки в закон про експортний контроль, прийнятий у зв'язку з санкціями проти Росії.

Нагадаємо, США обмірковують санкції щодо "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку. За даними видання Bloomberg, санкції щодо "Роснефти" може підвищити ціни на нафту.

На Донбасі при обстрілі загинула бойовий медик Опубліковано закон про призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО
Читати всі новини