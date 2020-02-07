ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия отменит часть торговых санкций для Украины и России

Новости » Политика     07.02.2020 - 11:16
Британия отменит часть торговых санкций для Украины и России
Фото: флаг Великобритании (pixabay/comterimakasih)

Британия пересмотрела действующий в ЕС список антидемпинговых и антисубсидирующих торговых ограничений

Великобритания пересмотрела действующий в Евросоюзе список антидемпинговых и антисубсидирующих торговых ограничений и отменила некоторые из них. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт правительства.

После окончательного выхода Британии из ЕС часть санкций будет отменена. Антидемпинговые пошлины снимут с украинских бесшовных труб из железа и стали. При этом сохранятся пошлины на прокат горячекатаный.

Для товаров из России ограничения планируют снять, в том числе, на алюминиевую фольгу, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводную арматуру из железа и стали, мочевину и нитрат аммония.

Ранее сообщалось, что Британия смягчила санкции против России. Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями против России.

Напомним, США обдумывают санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке. По данным издания Bloomberg, санкции в отношении "Роснефти" могут повысить цены на нефть.

    Офис генпрокурора обвиняет шестерых человек в нанесении 10 млн грн убытков Россия обвинила Израиль в создании угрозы для российского самолета
    Новости Украины ВеликобританияУкраинаРоссийская ФедерацияСанкции
    News
    On Top
    Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
    Пропустить Соглашаюсь