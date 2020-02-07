Британія скасує частину торговельних санкцій для України і Росії

Фото: прапор Британії (pixabay/comterimakasih)

Великобританія переглянула діє в ЄС список антидемпінгових і антисубсидируючих торгових обмежень

Великобританія переглянула список антидемпінгових і антисубсидируючих торговельних обмежень, які діють в Євросоюзі, та скасувала деякі з них. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт уряду.

Після остаточного виходу Британії з ЄС частина санкцій буде скасована. Антидемпінгові мита знімуть з українських безшовних труб із заліза і сталі. При цьому збережуться мита на прокат гарячекатаний.

Для товарів з Росії планують зняти обмеження, в тому числі, на алюмінієву фольгу, труби і труби безшовні з заліза або сталі, трубопровідну арматуру з заліза і сталі, сечовину та нітрат амонію.

Раніше повідомлялося, що Британія пом'якшила санкції проти Росії. Великобританія внесла поправки в закон про експортний контроль, прийнятий у зв'язку з санкціями проти Росії.

Нагадаємо, США обмірковують санкції щодо "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку. За даними видання Bloomberg, санкції щодо "Роснефти" може підвищити ціни на нафту.