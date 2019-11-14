Британия отказалась подавать кандидатуру в новую Еврокомиссию до выборов

Посол Великобритании в Европейском союзе Тим Барроу отправил официальное письмо в Еврокомиссию, в котором уведомил, что правительство Британии не подаст кандидатуру еврокомиссара до выборов 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Лидеры Евросоюза неоднократно просили Великобританию выбрать кандидата и сделали это условием предоставления отсрочки Brexit до 31 января следующего года. Но в официальном руководстве по всеобщим выборам правительства Великобритании говорится, что правительство не должно выдвигать кандидатов на высокие международные посты, в том числе в европейские институты, в период выборов.

Решение Великобритании не выдвигать кандидата, несмотря на неоднократные просьбы Брюсселя, не исключает возможность дальнейшей отсрочки начала работы новой Еврокомиссии.

Избранный президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее новая Коллегия уполномоченных должны были вступить в должность 1 ноября, но дата начала их работы была отложена после того, как Европейского парламент отклонил трех кандидатов в комиссары.

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резидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой назначить своего члена в Еврокомиссию, после того, как выход Британии из Европейского союза (Brexit) был отложен.

Кроме того, ранее фон дер Ляйен заявляла, что в случае отсрочки Brexit, Великобритании будет необходимо назначить своего представителя в Еврокомиссию с 1 ноября.