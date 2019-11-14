Британія відмовилася подавати кандидатуру в нову Єврокомісію до виборів

Посол Великобританії в Європейському союзі Тім Барроу відправив офіційний лист Еврокомиссию, в якому повідомив, що уряд Британії не подасть кандидатуру єврокомісара до виборів 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Лідери Євросоюзу неодноразово просили Великобританію вибрати кандидата і зробили це умовою надання відстрочки Brexit до 31 січня наступного року. Але в офіційному керівництві по загальних виборів уряду Великобританії говориться, що уряд не повинен висувати кандидатів на високі міжнародні посади, у тому числі в європейські інститути, в період виборів.

Рішення Великобританії не висувати кандидата, незважаючи на неодноразові прохання Брюсселя, не виключає можливість подальшої відстрочки початку роботи нової Єврокомісії.

Обраний президент Комісії Урсула фон дер Ляйєн і її нова Колегія уповноважених повинні були вступити на посаду 1 листопада, але дата початку їх роботи була відкладена після того, як Європейського парламент відхилив трьох кандидатів в комісари.

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резидент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відправила лист прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону з проханням призначити свого члена в Єврокомісію, після того, як вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) був відкладений.

Крім того, раніше фон дер Ляйєн заявляла, що у разі відстрочення Brexit, Великобританії буде потрібно призначити свого представника в Єврокомісію з 1 листопада.