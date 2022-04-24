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Британия не остановится, пока Путин не проиграет, - МИД

Фото: глава МИД Британии Элизабет Трасс (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Британия заявила о поддержке Украины в войне против Российской Федерации. По словам главы МИД Элизабет Трасс, ее страна не успокоится, пока глава Кремля Владимир Путин не потерпит поражение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД Британии Элизабет Трасс.

"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия делает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", - пишет министр Британии.

Война России против Украины длится шестьдесят дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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