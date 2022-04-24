RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія не зупиниться, поки Путін не програє, - МЗС

Фото: голова МЗС Британії Елізабет Трасс (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія заявила про підтримку Україні у війні проти Російської Федерації. За словами голови МЗС Елізабет Трасс, її країна не заспокоїться, поки голова Кремля Володимир Путін не зазнає поразки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МЗС Британії Елізабет Трасс.

"Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія робить жахливі звірства, включаючи напади на безневинних цивільних осіб та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - пише міністр Британії.

Війна Росії проти України триває шістдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВеликобританіяРосійська ФедераціяВолодимир Путін