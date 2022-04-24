Британия не остановится, пока Путин не проиграет, - МИД

Британия заявила о поддержке Украины в войне против Российской Федерации. По словам главы МИД Элизабет Трасс, ее страна не успокоится, пока глава Кремля Владимир Путин не потерпит поражение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД Британии Элизабет Трасс.

"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия делает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", - пишет министр Британии.