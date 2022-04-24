Британія не зупиниться, поки Путін не програє, - МЗС

Британія заявила про підтримку Україні у війні проти Російської Федерації. За словами голови МЗС Елізабет Трасс, її країна не заспокоїться, поки голова Кремля Володимир Путін не зазнає поразки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МЗС Британії Елізабет Трасс.

"Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія робить жахливі звірства, включаючи напади на безневинних цивільних осіб та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - пише міністр Британії.