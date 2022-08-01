Британия ослабила санкции против России в авиаотрасли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статус соответствующего документа на сайте британского правительства .

"Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) Положения 28 (о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых существуют ограничения). Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", - говорится в документе.

Это позволит России получать определенные авиационные товары и технологии, такие как газотурбинные двигатели.