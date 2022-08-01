Британія послабила санкції проти Росії в авіагалузі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статус відповідного документа на сайті британського уряду .

"Генеральна ліцензія була переглянута з метою виключення з параграфа 1 (h) положення 28 (про фінансові послуги та кошти, пов'язані з товарами і технологіями, на ввезення яких існують обмеження). Це дозволяє надавати страхування і перестрахування особі, пов'язаній з Росією, щодо пунктів, зазначених у параграфі 1 (a), за умови дотримання більш широких обмежень і умов ліцензії", - йдеться в документі.

Це дозволить Росії отримувати певні авіаційні товари і технології, такі як газотурбінні двигуни.