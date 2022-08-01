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Британія послабила санкції проти Росії в авіагалузі

Фото: санкції проти Росії знову послабили (flickr com)
Автор: Сергей Новиков

Великобританія послабила санкції проти Росії, пов'язані зі страхуванням в авіаційній галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статус відповідного документа на сайті британського уряду.

"Генеральна ліцензія була переглянута з метою виключення з параграфа 1 (h) положення 28 (про фінансові послуги та кошти, пов'язані з товарами і технологіями, на ввезення яких існують обмеження). Це дозволяє надавати страхування і перестрахування особі, пов'язаній з Росією, щодо пунктів, зазначених у параграфі 1 (a), за умови дотримання більш широких обмежень і умов ліцензії", - йдеться в документі.

Це дозволить Росії отримувати певні авіаційні товари і технології, такі як газотурбінні двигуни.

Нагадаємо, в липні Європейський союз зняв санкції проти Росії щодо групи товарів і послуг для авіаційної галузі.

У той же час стало відомо, що Російська Федерація протягом найближчих 20 років не отримуватиме нових літаків Boeing.

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ВеликобританіяСанкції проти Росії