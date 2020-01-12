Британия опасается потерять США как союзника в случае будущих военных конфликтов

Фото: Бен Уоллес (telegraph.co.uk)

Уоллес обеспокоен из-за растущей изоляционистской политики президента США Дональда Трампа

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес опасается, что страна может потерять Соединенные Штаты Америки как своего союзника в будущих военных конфликтах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Sky News.

В частности, Уоллес остерегается, что растущая изоляционистская политика президента США Дональда Трампа означает, что его стране, возможно, придется пересмотреть предположения, которые лежали в основе оборонного планирования Британии в течение последних 10 лет.

"Меня беспокоит, что Соединенные Штаты могут отказаться от своего лидерства во всем мире. Это было бы плохо для всего мира и плохо для нас. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее", - отметил глава британского Минобороны.

Уоллес хочет, чтобы Британия использовала предстоящий пересмотр оборонной политики для изучения новых возможностей, которые будут означать меньшую зависимость от Штатов во время потенциальных военных конфликтов в будущем.

"Мы очень зависим от американского воздушного прикрытия и американских средств наблюдения и разведки. Нам нужно диверсифицировать наши активы", - подчеркнул он.

Напомним, в ноябре прошлого года лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвинял президента США Дональда Трампа в попытке вмешаться в будущие выборы в Британии.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки планируют приступить к торговым переговорам с Великобританией в январе 2020 года.