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В Британии обвинили Трампа в попытке вмешаться в выборы

Новости » Политика     01.11.2019 - 09:44
В Британии обвинили Трампа в попытке вмешаться в выборы
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп хочет, что избрали Бориса Джонсона

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвиняет президента США Дональда Трампа в попытке вмешаться в будущие выборы в Британии. Об этом Корбин написал в Twitter.

Как он отмечает, Трамп хочет, что избрали Бориса Джонсона.

"Трамп пытается вмешаться в выборы Соединенного Королевства, чтобы выбрали его друга (премьера Британии) Бориса Джонсона", - написал Корбин.

Перед этим Трамп в интервью британскому радио LBC заявил, что "Корбин будет очень плохим для вашей страны".

"Он будет таким плохим, он поведет вас таким плохим путем. Он приведет вас к таким плохим местам", - сказал Трамп.

Согласно социологическим опросам, оппозиционная лейбористская партия проигрывает правящей Консервативной партии Джонсона.

Напомним, Верхняя палата парламента Великобритании одобрила закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года, предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном.

Отметим, что 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если соглашение о выходе будет одобрена парламентом.

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