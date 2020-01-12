Британія побоюється втратити США як союзника в разі майбутніх військових конфліктів

Фото: Бен Уоллес (telegraph.co.uk)

Уоллес стурбований через зростаючу ізоляціоністську політику президента США Дональда Трампа

Глава Міністерства оборони Британії Бен Уоллес побоюється, що країна може втратити Сполучені Штати Америки як свого союзника в майбутніх військових конфліктах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Sky News.

Зокрема, Уоллес остерігається, що зростаюча ізоляціоністська політика президента США Дональда Трампа означає, що його країні, можливо, доведеться переглянути припущення, які лежали в основі оборонного планування Британії протягом останніх 10 років.

"Мене турбує, що Сполучені Штати можуть відмовитися від свого лідерства в усьому світі. Це було б погано для всього світу і погано для нас. Ми готуємося до гіршого і сподіваємося на краще", - зазначив глава британського Міноборони.

Уоллес хоче, щоб Британія використовувала майбутній перегляд оборонної політики для вивчення нових можливостей, які будуть означати меншу залежність від Штатів під час потенційних військових конфліктів в майбутньому.

"Ми дуже залежимо від американського повітряного прикриття і американських засобів спостереження і розвідки. Нам потрібно диверсифікувати наші активи", - підкреслив він.

Нагадаємо, в листопаді минулого року лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін звинувачував президента США Дональда Трампа в спробі втрутитися в майбутні вибори в Британії.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки планують приступити до торгових переговорів з Великобританією у січні 2020 року.