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Британія оновила карту боїв в Україні: де наступають росіяни

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Донбас, П'ятниця 17 лютого 2023 13:42
Британія оновила карту боїв в Україні: де наступають росіяни Фото: Британія показала нову карту війни в Україні на 17 лютого (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційні війська продовжують свій наступ на сході, зосереджуючи увагу одразу на декількох напрямках. При цьому українські захисники відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Зокрема, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Британія оновила карту боїв в Україні: де наступають росіяни

Своєю чергою українські бійці в Луганській області відбили ворожі атаки в напрямку таких населених пунктів: Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка.

Тим часом окупати не припиняють атакувати і на Донецькому фронті, а саме районі населених пунктів Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар. ЗСУ відбили ворожі атаки.

Разом з тим українські бійці дають відсіч ворогові і в Харківській області (де росіяни теж намагаються активізувати дії), а саме в районі Гряниківки і Синьківки у Куп’янському районі

Щодо півдня, то ситуація, як-от на Запорізькому напрямку залишається контрольованою. Там окупанти наступальних дій не вели, але продовжували завдавати ударів по позиціях наших підрозділів вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська змінили свою нічну тактику в напрямку Вугледара Донецької області.

Додамо, як повідомили в ОВА, в Луганській області ситуація на Кремінському напрямку залишається найважчою.

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