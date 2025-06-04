Британия объявила рекордный пакет помощи: что он включает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова.

"Общая сумма военной поддержки со стороны Великобритании в 2025 году - 4.5 млрд фунтов стерлингов (6,09 млн долларов, - ред.). Это - беспрецедентная помощь, которая спасает жизни и усиливает нашу армию", - добавил он.

Помощь Британии Украине

С начала полномасштабного вторжения Британия стала одним из главных партнеров Украины. Лондон оказывает всестороннюю помощь - военную, финансовую и гуманитарную. Среди прочего, Киев получает от Лонда системы противовоздушной обороны (ПВО), бронетехнику, дальнобойные ракеты, а также поддержку в подготовке военнослужащих.

Кроме поставок оружия, Великобритания активно выступает в поддержку Украины на международном уровне. В частности усиливает санкционное давление на Россию.

Недавно стало известно, что британская сторона уже передала Украине восемь зенитных систем Raven, которые применяются для уничтожения дронов типа Shahed.

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