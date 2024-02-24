Британія оголосила про пакет боєприпасів для України на 310 мільйонів доларів

У заяві зазначається, що новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "є критично важливими для ведення війни".

В Лондоні вказали на те, що Сили оборони України були "особливо відзначені" завдяки високоефективному використанню своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню - використовуючи безпілотники та радіолокаційні системи, надані Британією, для швидкого виявлення місць розташування російської артилерії та завданні ударів у відповідь для її знищення.

"Сьогоднішнє оголошення про 245 мільйонів фунтів стерлінгів відбувається рівно через два роки після того, як Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну - артилерія виявилася критичною для успіхів України на полі бою, постійно завдаючи шкоди російським силам та не даючи їм здійснити значні прориви", - йдеться в релізі.

Оборонна допомога Лондона для України

В уряді Британії також нагадали, що в оновленому звіті до парламенту в четвер міністр оборони Грант Шаппс підтвердив поставку додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone до ЗСУ, в результаті чого загальна кількість наданих Україні зразків перевищила 1300 одиниць.

На додаток до пакета фінансування артилерії та ракет, було підписано нову багатомільйонну серію контрактів між відділом закупівель Міноборони Британії, оборонним обладнанням та підтримкою (DE&S) і британською компанією Cook Defense Systems для забезпечення сотень запасних гусеничних гусениць для танків і бронетехніки, йдеться у заяві.

Зауважується, що це має дозволити ЗСУ відновлювати пошкоджену протитанковою зброєю та мінами техніку, а контракти передбачатимуть поєднання фінансування Великої Британії та коштів Міжнародного фонду для України.

Крім того, минулого тижня глава Міноборони Британії Грант Шаппс оголосив, що Сполучене Королівство й надалі очолюватиме міжнародну коаліцію з питань нарощування можливостей для постачання передових безпілотних літальних апаратів в Україну, поряд з міжнародною коаліцією з морських можливостей, оголошеною в грудні.

Дефіцит артснарядів у ЗСУ

Зазначимо, що українські захисники відчувають дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавноСилам оборони довелося відступити з Авдіївки на тлі дуже складної ситуації навколо міста.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не втратив би Авдіївку, якби союзники вчасно передали артилерійські снаряди.

Додамо, що 23 лютого глава МЗС Кулеба заявив, що Іспанія готується передати Україні нову військову допомогу, яка включатиме боєприпаси.

Нагадаємо також, що 17 лютого президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів - півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів та 300 000 одиниць боєприпасів калібру 122 міліметри.

Днями видання CBC News повідомляло, що Канада планує надати кошти на ініціативу Чехії щодо доставки великої кількості артилерійських снарядів до України.

Раніше військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів у коментарі РБК-Україна, як Україні вирішити проблему нестачі снарядів.