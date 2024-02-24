Британия объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 миллионов долларов

В заявлении отмечается, что новый пакет финансирования пополнит запасы артиллерийских боеприпасов Украины, которые "критически важны для ведения войны".

В Лондоне указали на то, что Силы обороны Украины были "особо отмечены" благодаря высокоэффективному использованию своей артиллерии для ведения контрбатарейного огня - используя беспилотники и радиолокационные системы, предоставленные Британией, для быстрого обнаружения мест расположения российской артиллерии и нанесения ответных ударов для ее уничтожения.

"Сегодняшнее объявление о 245 миллионах фунтов стерлингов происходит ровно через два года после того, как Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) начал свое незаконное полномасштабное вторжение в Украину - артиллерия оказалась критической для успехов Украины на поле боя, постоянно нанося ущерб российским силам и не давая им совершить значительные прорывы", - говорится в релизе.

Оборонная помощь Лондона для Украины

В правительстве Британии также напомнили, что в обновленном отчете в парламент в четверг министр обороны Грант Шаппс подтвердил поставку дополнительных 200 противотанковых ракет Brimstone в ВСУ, в результате чего общее количество предоставленных Украине образцов превысило 1300 единиц.

В дополнение к пакету финансирования артиллерии и ракет, была подписана новая многомиллионная серия контрактов между отделом закупок Минобороны Британии, оборонным оборудованием и поддержкой (DE&S) и британской компанией Cook Defense Systems для обеспечения сотен запасных гусеничных гусениц для танков и броне.

Отмечается, что это позволит ВСУ восстанавливать поврежденную противотанковым оружием и минами технику, а контракты будут предусматривать сочетание финансирования Великобритании и средств Международного фонда для Украины.

Кроме того, на прошлой неделе глава Минобороны Британии Грант Шаппс объявил, что Соединенное Королевство будет и дальше возглавлять международную коалицию по вопросам наращивания возможностей для поставки передовых беспилотных летательных аппаратов в Украину, наряду с международной коалицией по морским возможностям, объявленной в декабре.

Дефицит артснарядов в ВСУ

Отметим, что украинские защитники испытывают дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно Силам обороны пришлось отступить из Авдеевки на фоне сложнейшей ситуации вокруг города.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не потерял бы Авдеевку, если бы союзники вовремя передали артиллерийские снаряды.

Добавим, что 23 февраля глава МИД Кулеба заявил, что Испания готовится передать Украине новую военную помощь, включающую боеприпасы.

Напомним также, что 17 февраля президент Чехии Петр Павел во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов - полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра.

На днях издание CBC News сообщало, что Канада планирует предоставить средства на инициативу Чехии по доставке большого количества артиллерийских снарядов в Украину.

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в комментарии РБК-Украина, как Украине решить проблему нехватки снарядов.