Британія оголосила новий пакет допомоги Україні: що до нього увійшло

Хілі пообіцяв посилити підтримку України через 48 годин після свого призначення на посаду. Так, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та переговорів з міністром оборони Рустемом Умеровим він оголосив про надання нового пакету військової допомоги країні.

Відомо, що новий пакет військової допомоги включає:

чверть мільйона боєприпасів 50 калібру;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових та прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 артилерійських знарядь AS-90;

61 бульдозер для будівництва оборонних позицій;

підтримку раніше подарованих AS-90, у тому числі 32 нових стволів та критично важливих запасних частин, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів.

На сайті уряду зазначили, що під час візиту, який співпав зі святкуванням в Україні щорічного Дня військово-морського флоту, міністр оборони підтвердив, що новий уряд у Вестмінстері зміцнить незмінну відданість Великобританії Україні.

"Можливо, в уряді відбулися зміни, але Великобританія обєднана у підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великобританії, збільшивши постачання життєво необхідної військової допомоги. Цей уряд непохитно у своєму зобов'язанні продовжувати надавати військову допомогу і буде стояти пліч-о-пліч з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно", – заявив Хілі.

Крім того, глава оборонного відомства Британії доручив урядовцям прискорити обіцяний у квітні пакет військової допомоги та забезпечити його повну доставку в Україну протягом наступних 100 днів.

У квітні цього року Великобританія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні, що включає 400 транспортних засобів, 1600 ударних і зенітних ракет, у тому числі додаткові високоточні керовані ракети великої дальності Storm Shadow, 4 млн одиниць боєприпасів і 60 суден, включаючи рейдові.