Британия объявила новый пакет помощи Украине: что в него вошло

Новый министр обороны Британии Джон Хили во время визита в Одессу объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут высокоточные ракеты Brimstone, боеприпасы и артиллерийские орудия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.
Хили пообещал усилить поддержку Украины менее чем через 48 часов после своего назначения на должность. Так, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и переговоров с министром обороны Рустемом Умеровым, он объявил о предоставлении нового пакета военной помощи стране.
Известно, что новый пакет военной помощи включает:
На сайте правительства отметили, что в ходе визита, который совпал с празднованием в Украине ежегодного Дня военно-морского флота, министр обороны подтвердил, что новое правительство в Вестминстере укрепит неизменную приверженность Великобритании Украине.
"Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи. Это правительство непоколебимо в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", – заявил Хили.
Кроме того, глава оборонного ведомства Британии поручил правительственным чиновникам ускорить обещанный в апреле пакет военной помощи и обеспечить его полную доставку в Украину в течение следующих 100 дней.
В апреле этого года Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине, включающем 400 транспортных средств, 1600 ударных и зенитных ракет, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow, 4 млн единиц боеприпасов и 60 судов, включая рейдовые катера.
Напомним, что по словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, самолеты F-16 будут поставлены Украине в краткосрочной перспективе. Точных дат он не назвал, так как страна не хочет делать Путина мудрее, чем он уже есть.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Эстонии Аласа Кариса, Украина будет членом НАТО и это не обсуждается. Он отметил, что движение страны к Североатлантическому альянсу является необратимым.
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