Україна буде в НАТО, це не обговорюється, - президент Естонії

Членство України в НАТО не може бути предметом переговорів під час саміту, адже її рух до членства є незворотнім.

Про це заявив президент Естонії Алас Каріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

На пресконференції після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою Каріс зазначив, що найважливішими темами саміту НАТО буде ефективна та довгострокова підтримка України під час поточної гарячої фази війни та після неї, а також посилення оборонних спроможностей НАТО.

"НАТО має надіслати сильний сигнал про те, що буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. Членство України у НАТО не може бути предметом переговорів, її рух до членства є незворотнім", – сказав президент Естонії.

Він підкреслив, що в історії є чимало уроків з приводу того, що умиротворення агресорів забезпечує лише тимчасовий мир.

"Якщо не поважати територіальну цілісність і суверенітет України, це лише призведе до нових і гірших воєн у майбутньому. Росія та інші агресори внаслідок цього будуть почуватися більш впевнено… Єдина стратегія, яка зараз може спрацювати - надавати Україні якомога більшу підтримку", - зазначив Каріс.