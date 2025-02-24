Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти РФ з початку повномасштабної війни

За його словами, наразі Велика Британія оголошує найбільший пакет санкцій проти РФ з початку повномасштабної війни. За його словами, Британія буде продовжувати тиск на компанії, які допомагають Росії у війні в Україні.

"Ми маємо також збільшити тиск економічний на Росію, щоб Путін був не лише готовий говорити, а щоб Путін був готовий йти на поступки. Тож зараз ми оголошуємо найбільший пакет Великобританії санкцій з початку війни. Ми будемо тиснути на компанії і РФ, і Китаю, які мають ці військові компоненти. І сьогодні я буду ще це обговорювати це на зустрічі з "Великою сімкою" і я вважаю, що країни G7 мають також знизити ціни на нафту", - заявив Стармер.

Підтримка України з боку Британії

Нагадаємо, Велика Британія є одним з ключових союзників України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Уряд Британії надавав значну військову та гуманітарну допомогу. Зокрема, 16 січня 2025 року Україна та Британія уклали історичну угоду про партнерство на 100 років.

Сьогодні Стармер оголосив, що Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд доларів). У тому ж числі Лондон введе проти Росії новий пакет санкцій.

Також нещодавно уряд Британії запровадив нові санкції проти Російської Федерації. До списку обмежень потрапили троє фізичних й двоє юридичних осіб.