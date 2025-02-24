Британия объявила самый большой пакет санкций против РФ с начала полномасштабной войны

По его словам, сейчас Великобритания объявляет самый большой пакет санкций против РФ с начала полномасштабной войны. По его словам, Великобритания будет продолжать давление на компании, которые помогают России в войне в Украине.

"Мы должны также увеличить давление экономическое на Россию, чтобы Путин был не только готов говорить, а чтобы Путин был готов идти на уступки. Поэтому сейчас мы объявляем самый большой пакет Великобритании санкций с начала войны. Мы будем давить на компании и РФ, и Китая, которые имеют эти военные компоненты. И сегодня я буду еще это обсуждать это на встрече с "Большой семеркой" и я считаю, что страны G7 должны также снизить цены на нефть", - заявил Стармер.

Поддержка Украины со стороны Британии

Напомним, Великобритания является одним из ключевых союзников Украины после начала полномасштабного вторжения России. Правительство Великобритании оказывало значительную военную и гуманитарную помощь. В частности, 16 января 2025 года Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о партнерстве на 100 лет.

Сегодня Стармер объявил, что Великобритания предоставит Украине самый большой пакет помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов). В том же числе Лондон введет против России новый пакет санкций.

Также недавно правительство Великобритании ввело новые санкции против Российской Федерации. В список ограничений попали трое физических и два юридических лица.