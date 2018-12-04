Британія може в односторонньому порядку відмовитися від Brexit, - суд ЄС

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Британії не потрібна згода країн-учасниць, щоб залишитися в Євросоюзі

Великобританія може в односторонньому порядку відкликати рішення про вихід з Євросоюзу (Brexit). Про це йдеться в заяві Верховного суду ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Повідомляється, що раніше адвокати групи політиків з Шотландії попросили Верховний суд ЄС відповісти, чи може Британія відкликати рішення про вихід з ЄС у відповідності зі статтею 50 Лісабонського договору без згоди інших 27 країн-учасниць Євросоюзу. Як зазначив генеральний адвокат при Верховному суді Мануель Кампос Санчес-Бордона, Верховний суд має оголосити про право Лондона скористатися ст. 50.

Відзначимо, його думка не носить обов'язкового юридичного характеру, проте завжди приймається до уваги Верховним судом ЄС при винесенні остаточних вердиктів.

Нагадаємо, в листопаді країни Євросоюзу схвалили угоду про Brexit.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Британії з Європейського союзу є великою трагедією для Брюсселя. Крім того, була досягнута домовленість між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару.